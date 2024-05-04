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Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом России по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев одержал победу на чемпионате России в Москве.

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