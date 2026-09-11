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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов-младший о зарплате в СКА: «Сделал hometown discount, как в Америке говорят. Чтобы играть в команде, которая нравится, и иметь шанс выиграть Кубок Гагарина»

Форвард СКА Игорь Ларионов-младший высказался о новом соглашении с клубом. 6 сентября СКА и нападающий продлили договор до мая 2027 года.

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