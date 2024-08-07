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Стала известна судьба туристического налога на территории Крымского полуострова

Стала известна судьба туристического налога на территории Крымского полуострова

До окончания СВО туристический сбор на территории Республики Крым вводиться не будет. Региональные власти, как подтвердил глава Республики Сергей Аксенов, в настоящее время считают данную меру нецелесообразной.

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