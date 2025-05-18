Микробиолог рассказал о плюсах сыра из пастеризованного молока

При употреблении сыров, изготовленных из пастеризованного молока, риск отравления ниже. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия, микробиолог Григорий Рогов.
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