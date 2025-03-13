Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Адвокат Стрелкова ответил на слухи о его самоубийстве. «Он был жив, здоров»

Адвокат Стрелкова ответил на слухи о его самоубийстве. «Он был жив, здоров»

Жена Стрелкова и ФСИН опровергли слухи о его самоубийстве в колонииИгорь Стрелков (Игорь Гиркин)Кирилл Зыков/РИА Новости Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание по обвинению в призывах к экстремизму, жив и здоров, заявил его адвокат Александр Молохов.

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