НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Наместников набрал очки в 6 матчах подряд. У него 2+9 в 19 играх за «Виннипег» при полезности «+12»

Наместников набрал очки в 6 матчах подряд. У него 2+9 в 19 играх за «Виннипег» при полезности «+12»

Форвард «Виннипега» отметился результативной передачей в матче с «Флоридой» (3:0).  В активе 31-летнего нападающего 11 (2+9) баллов в 19 играх сезона при полезности «+12».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх