Еще один трофейный обрешеченный украинский бронетранспортер VAB (4х4), полученный из Франции в качестве военной помощи.
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Еще один трофейный обрешеченный украинский бронетранспортер VAB (4х4), полученный из Франции в качестве военной помощи.
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