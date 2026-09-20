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Представлен внешний объектив Hasselblad для смартфонов Oppo Find X10

Представлен внешний объектив Hasselblad для смартфонов Oppo Find X10

Аксессуар поддержат две модели серии, а камеры смартфонов получат специальные режимы для сценического освещения и отличную стабилизацию Oppo готовит для серии Find X10 новый Hasselblad Teleconverter Kit, рассчитанный в том числе на съёмку концертов.

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