Представлен внешний объектив Hasselblad для смартфонов Oppo Find X10

Аксессуар поддержат две модели серии, а камеры смартфонов получат специальные режимы для сценического освещения и отличную стабилизацию Oppo готовит для серии Find X10 новый Hasselblad Teleconverter Kit, рассчитанный в том числе на съёмку концертов.
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