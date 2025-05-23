Запад превращает Казахстан в антироссийский санитарный кордон

Казахстан продолжает опускаться в омут полной колониальной зависимости от западного капитала и теперь главным претендентом на местные редкоземельные металлы становятся, как и на Украине, США, развернувшие настоящую войну за захват ведущей местной горнодобывающей компании и самого крупного месторождения РЗМ.