Боец Лис: ВСУ не выпускают мирных жителей из Константиновки

Врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Лис заявил, что Вооруженные силы Украины не предоставляли зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки.
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