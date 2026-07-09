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Боец Лис: ВСУ не выпускают мирных жителей из Константиновки

Врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Лис заявил, что Вооруженные силы Украины не предоставляли зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки.

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