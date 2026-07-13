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Прототип LMP3 одержал первую победу в российских гонках – на Гран-при Санкт-Петербурга серии REC

Российская серия гонок на выносливость REC в минувшую субботу 11 июля провела этап на автодроме « Игора Драйв » в Ленинградской области в условиях 30-градусной жары.

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