Стали известны подробности убийства сотрудницы полиции в Нижнем Новгороде

Мужчина ждал свою жену на проспекте Молодёжном, считает следствие В понедельник, 28 октября, Автозаводский районный суд постановил заключить под стражу Андрея Молодченкова, который обвиняется в убийстве своей жены Ольги Молодченковой, сотрудницы ГУ МВД по региону, передает «Нижегородская Правда».