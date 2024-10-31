БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 354 подписчика

В украинские города-герои вернулись фашисты...

В украинские города-герои вернулись фашисты...

Снос памятников на Украине… Кого этим можно удивить?  К сожалению, накануне 80-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков тема уничтожения истории главенствует в информационном пространстве.

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Комментарии
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Traveller
Много правильных слов. Но суть сводится к одному. Почти моментально, почуяв откуда дует ветер &quot;одесситы&quot; (читай, лица ближневосточной национальности), моментально навострили лыжи из Одессы в ранние 2000-е. Оставшиеся &quot;будем посмотреть&quot; давно уже воюют с Россией на ЛБС, если ещё не гниют по полям и лесам Донбасса. На территории &quot;404&quot; давно нет ЛЮДЕЙ. Там остались только особи. И будет большой ошибкой продолжать верить в &quot;б&#39;гацкий нарот&quot;.
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