В украинские города-герои вернулись фашисты...

Traveller

Много правильных слов. Но суть сводится к одному. Почти моментально, почуяв откуда дует ветер "одесситы" (читай, лица ближневосточной национальности), моментально навострили лыжи из Одессы в ранние 2000-е. Оставшиеся "будем посмотреть" давно уже воюют с Россией на ЛБС, если ещё не гниют по полям и лесам Донбасса. На территории "404" давно нет ЛЮДЕЙ. Там остались только особи. И будет большой ошибкой продолжать верить в "б'гацкий нарот".