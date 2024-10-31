Снос памятников на Украине… Кого этим можно удивить? К сожалению, накануне 80-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков тема уничтожения истории главенствует в информационном пространстве.
В украинские города-герои вернулись фашисты...
Комментарии
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Traveller
Много правильных слов. Но суть сводится к одному. Почти моментально, почуяв откуда дует ветер "одесситы" (читай, лица ближневосточной национальности), моментально навострили лыжи из Одессы в ранние 2000-е. Оставшиеся "будем посмотреть" давно уже воюют с Россией на ЛБС, если ещё не гниют по полям и лесам Донбасса. На территории "404" давно нет ЛЮДЕЙ. Там остались только особи. И будет большой ошибкой продолжать верить в "б'гацкий нарот".
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