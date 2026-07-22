БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия — враг! Почему? В Штатах на этот счет никто не задумывается — ибо так еще Киссинджер сказал

Россия — враг! Почему? В Штатах на этот счет никто не задумывается — ибо так еще Киссинджер сказал

Зря мы так радовались приходу Трампа — с Байденом жить было проще. Он не стремился превратить США в глобальную энергетическую сверхдержаву Светлана Гомзикова На фото: Джей Клейтон, кандидат на пост директора национальной разведки, прибыл на слушания в Специальный комитет Сената по разведке.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Оттепели в американо-российских отношениях, это всегда военная и экономическая перепланировка будущих действий США в войне с Россией!
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4 н.