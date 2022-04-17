У Холанда 58 голов в 63 матчах Бундеслиги. Это рекорд

Эрлинг Холанд установил очередное достижение, сделав дубль в матче с «Вольфсбургом» (6:1). Теперь на счету нападающего дортмундской «Боруссии» 58 голов в 63 стартовых матчах Бундеслиги.
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