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Петербургский дневник

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Пулково бьет рекорды: аэропорт Петербурга демонстрирует уверенный рост пассажиропотока

Пулково бьет рекорды: аэропорт Петербурга демонстрирует уверенный рост пассажиропотока

Привлекательность города для российских туристов растет благодаря ценовой политике перевозчиков и отелей, а также усилиям правительства по развитию инфраструктуры и организации культурных, спортивных и других мероприятий Генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково) Леонид Сергеев поделился в интервью телеканалу «Россия 24» впечатляющими данными о развитии петербургского аэропорта.

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