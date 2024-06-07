Пулково бьет рекорды: аэропорт Петербурга демонстрирует уверенный рост пассажиропотока

Привлекательность города для российских туристов растет благодаря ценовой политике перевозчиков и отелей, а также усилиям правительства по развитию инфраструктуры и организации культурных, спортивных и других мероприятий Генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково) Леонид Сергеев поделился в интервью телеканалу «Россия 24» впечатляющими данными о развитии петербургского аэропорта.