Верно ли, что птицы улетают на юг из-за холода

Для многих людей птицы символизируют некую идеально-дикую часть окружающей среды. Но насколько хорошо мы знаем этих существ, населяющих наши леса, моря и парки? В книге «50 заблуждений о птицах», опубликованной 26 октября 2023 года издательством Quae, ученый-исследователь Фредерик Арко из французского института IRAE сообщает новейшую информацию о птицах, которые оказываются более загадочными, чем мы с вами можем думать.