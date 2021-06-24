Латвия. Что же потеряла Россия в странах Прибалтики

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЛатвия. Что же потеряла Россия в странах Прибалтики Год назад я рассказывал, что Что же потеряла Латвия и другие страны Прибалтики, поссорившись с Россией.Вернуться к статье7819НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьFСFKTRCFYLH сакпрепорбоюКУПИЛ КАЛИНИНГРАДСКИЕ-ДЕРЬМО, КОПЧЁНАЯ КАШААлексей Сафронов...видимо то "дерьмо" и предназначалось для дерьма😁CMC Majorзато я брал калининградскую тушенку - как в старые времена и вкус,и наполнение - ни чета многим от российских заводовВВВладимир ВитковскийЖуй помоечные из чухони...Людмила Анисинане врите,пардон конечно,но шпроты калининградского комбината "За родину" бывшего колхоза За РОдину ещё лучше и качественнее латышских.тем более они последнее время что-то там нарушали в технологии.что было канцерогенно. Наши шпроты и гости любят и аборигены,не сочиняйте напраслину. Да иные подпольные ныне всякие производители действительно гадость выпускают ,порою кашеобразныю,а не рыбообразную.ЭБЭдуардс БартновскисВ советское время рыбколхоз "USVARA" (Победа) в Юрмале возглавлял Герой социалистического труда Илгонис Бумбурс. Он рассказывал, что настоящие вкусные шпроты они делают из свежепойманной рыбы, а когда они изготавливаются из мороженной рыбы, то шпроты становятся твёрдыми и не вкусными. Рубколхоза сегодня уже нет, замечательный трудяга И.Бумбурс умер.Ludmila BlauaUzvara - такая вот ПобедаАлексей КаширинМы будем покупать только Калининград! Рига пусть сама своё ест.LSLiudmila SolodkoТак вроде есть уже нечего. Читала, что оборудование распродано, купил Калининград за бесценок, а хозяин укатил на пмж в ИзраильАлексей КаширинВы уверены в том, что пишите?LSLiudmila SolodkoЧитала на латвийской ветке дельфи, если врут он и значит и яАлексей КаширинВсё таки мы РУССКИЕ молодцы!LSLiudmila SolodkoНе только мы, но и братья украинцы нам помогли, Лиепайский металлургический завод пр икупили и так же успешно про....ли, потому как по другому не могутВВВладимир ВитковскийА от халявщиков-шароварников другого никто и не ожидал !!!VGVasily GolovПО "Норма"Эстония изготовляли ремни безопасности для автомобилей из импортного материала.Норма продана и распродано оборудование. ВЭФ распродано все.оборудование и здание. РАФ.микроавтобус ручной сборки кузова.Остальное из России.Двигатель,приборная панель,КПП.Чем он отличался от Газели? Ничем,кроме кузова.Рижский завод топливной аппаратуры- сохранил стены.Вильнюсских приборостроительный завод( бывший п/я6) сохранил стены.SMSergey MosyaginДа и в России ворье много стен оставили от предприятий...Список будет намного больше...LSLiudmila SolodkoТак и Россия намного больше, чем ЛатвияВиктор Бегебатак ведь и страна на много больше.ЛБЛюдмила Боченковашпроты в новый год теперь никто и есть не будет!икра и рыба красная и то в новогоднию ночь не съедается!CMC Majorпри таких ценах не только не съедается,но даже покупать пересталиAnatolii KondratenkoЕрунду не говори. Не только на новый год икра не часто а рыба постоянно.ВВВладимир ВитковскийХалява закончилась, а работать хуторяне не умели и не могут, умственное развитие не позволяет...CMC Majorпохоже вы не в теме - хуторяне у них как раз и были всегда тружениками,на своем горбу тянули приличные хозяйства,а вот в городах - согласен, местная номенклатура вечно выбивала деньги на развитие того или другого,а в конечном итоге се ушло на металлолом или продано иностранцамВВВладимир ВитковскийЭто Вы не в теме- хуторяне- это безграмотные недапекие свинопасы, не соображающие в чем-либо, кроме свинарника !!!Natalija OsmininaЛитовские хуторяне всю жизнь работали так, что россиянам и не снилось, с рассвета до заката - и так всю жизнь при Советской власти и до нее. А потом Литва вошла в ЕС и они отучили хуторян работать. Потому что стало нельзя держать скот и засевать поля и все уехали заграницу.Natalija OsmininaИ причем тут безграмотность и работа пахаря или свинопаса? Мы говорим о ТРУДЕ, или о ЗНАНИЯХ? Вы уж определитесь. Может, они и "безграмотные" со своей 10-леткой, но этого им хватало, чтобы тяжело работая, зарабатывать - в Литве не было при Совеской власти хуторянина без шикарного дома в 3-4 этажа. Да и на сбернижках лежало немало - бывало и до миллиона советских рублей, заработанных честным трудом.Марина НиколаеваПрежде чем писать о трудягах литовцах, посмотрели бы материалы какое кол-во денег при СССР вливалось в сел. хозяйство Литвы. Зарплата колхозников в Литве была в 4-е раза выше, чем например в Ленинградской области и датируемая на 100% из центра.Natalija OsmininaДа это то понятно. Что не отменяет их труда. А как трудились, видела. Вставали в 5 утра и до ночи вся семья пахала. Один папаша даже 5-летнего сына к станку поставил, пакеты клеить - колхоз станки раздавал для клейки пакетов. а у самого пальцы были скрючены, не разгибались. За свою жизнь не выезжал дальше своего хутора, один раз в столицу съездил - в Вильнюс. Зато был легальным миллионером - сберкаса на дом приезжала. А когда ехали к нему, дорогу спрашивали, так народ отвечал: "Вам к миллионьшику? Так это туда...". Сейчас уже никто так работать не хочет, жалуются старики.SSShkarinenko Sergueiсразу видно,что,кроме карандаша,в руках ничего более тяжелого не держал, да и дюбеля для полок в доме жена бедная сама в стенку загоняет.Что уж тут рассуждать о работе на селе..ВВВладимир ВитковскийОкончание на -о- сразу видно, что дерьмо ! На РУССКОМ подписываться не умеешь, да еще и по-английски писать без ошибок не можешь, одним словом а-л килькас помойникус, не тебе указывать !!!ВВВладимир ВитковскийПеред кем Вы бисермечете? ОНо из свинопасии, дальше носа не видит, чтобы выжить- лижет башмаки недобалтам !!!SSShkarinenko Sergueiвот и показал свое нутро....Здоровья тебе!ВВВладимир ВитковскийА тебе нет-...Елена ФилипповаВот насчёт производства и поставок микроавтобусов РАФ после развода Латвии с Россией позвольте поспорить. Да, хорошая была продукция, но кто бы продолжал работать на этом заводе? Это же реально тысячи рабочих, а кто там,кроме русских, работал бы?SMSergey MosyaginВещи для своего времени были качественные, доступные и уникальные порой...О Газелях не могу рассуждать...Если бы остались в едином экономическом пространстве, прибалты с Россией, без политических вывертов, были бы в шоколаде...А сейчас в ЕС, т.е. в попе...Там им с барского стола кидают...Natalija OsmininaЕсли бы Прибалтика осталась в Советском Союзе, то при его развале, она бы точно так же развалила бы все, как и без него. Просто у России оказался природный ресурс, чтобы выкарабкаться и Путин, который тащил бегемота из болота. А Прибалтика за эти 20 лет сдохла бы с голоду быстрее, чем деградирует сейчас. Нет никакого "ЕСЛИ". И не было другого будущего. И даже их русофобское настоящее - это вынужденный лай собаки, отрабатывающей хозяйские косточки.ЭБЭдуардс БартновскисСегодня кондитерская фабрика "Laima" в Латвии принадлежит норвежскому концерну "Orkla", предприятие "Latvijas balsams" принадлежит фирме, зарегистрированной в Нидерландах, однако за ней стоят капиталы российского бизнесмена Юрия Шефлера.CMC Majorон хоть сам -то в России,или как все "шефлеры-россияне",уже в Лондоне?ВВВладимир ВитковскийУ меестных мозгов не хватило выкупить предприятия !!!ЭБЭдуардс БартновскисВ справочниках числится как российский и британский бизнесмен.Natalija OsmininaУ "меестных" хватило ума с большой выгодой ПЕРЕПРОДАТЬ то, что досталось им задарма - на скупку тех же ваучеров у работяг. Все то же самое, что было и в России.SSShkarinenko Sergueiя так и понял,проторенной дорожкой,как клещ -насосался и отвалился.Порода и природа,однако...Людмила СвириденкоШоколад, кстати, невкусный)))ВВВладимир ВитковскийШпроты и те безвкусные !!!Johann H246fnerНе если глаза выковыривать и хвоты не есть то есть можно...ВВВладимир ВитковскийЗачкм, когда есть калининградская?!Natalija OsmininaЛатвийские шпроты - это чистый яд. А не "безвкусные")))Ludmila BlauaБыл очень вкусный латвийский шоколад до введения требований Европы. Сейчас вкус продуктов стал совсем другой. Но все-равно намного лучше чем в Англии. В Англии еда просто безвкусная.БОБорис ОсиповВСВадим СкоробогатовЭто ПРОЕБАЛты потеряли намного больше...Россия не заметила даже потери ПРОЕбойца....ВХвячеслав харченкоУ самих то не осталось достойного производства, окромя обработки сырья и нефтехима, какая уж там Прибалтика.Владимир КУ самих-это у России? В России ежегодно строятся десятки заводов, из них особо крупных от 3-х до 5-ти. Россия вышла на 2-е место в мире по строительству кораблей, обогнав Китай и Японию (1-е место пока занимает Южная Корея, и то по тоннажу, но не по количеству). Россия к 2021 году занимает уже 20% рынка сельхозтехники и сельхозоборудования не где-нибудь, а в ЕВРОПЕ. Вышла на 1-е место в мире по продаже зерновых. Росатом контролирует 70% мировой атомной энергетики. Это что ли не достойное производство. И это не учитывая энергоносителей, которые Россия начинает контролировать и влиять на ценообразование на мировом уровне. В инвестиционном плане Россия сегодня представляет огромный интерес, и это несмотря на санкции. На петербургском экономическом форуме в этом году было свыше 13 000 участников, и самая крупная делегация была, что удивительно, была из США. И сделок было заключено на 3,8 ТРИЛЛИОНА долларов. Дай срок, заработает всё это, восстановится инфраструктура и только тогда начнет повышаться уровень жизни населения. Как и было в Китае. Просто после 90-х все хотят всё и сегодня. Это разрушать всё можно быстро, а восстанавливать нужно время.Александр ЖеребцовНе смеши.Natalija OsmininaМедленно, но верно, Россия выкарабкивается из ямы. Это факт. В отличие от коллективного Запада, который так же медленно, но верно в неё погружается. Эти процессы всегда идут параллельно, качели, блин)))ВВВладимир ВитковскийПоржать захотелось, поржи, ведь больше НИЧЕГО не умеешь !!!ВХвячеслав харченкоЧего где строится, какие к чертям ,заводы? Только то, что перерабатывает нефтепродукты. У нас, в миллионном городе заводы просто уничтожили, такое идёт по всей стране, мне не надо копировать какие то обрывки из мутных пропагандосских статеек, у меня все перед глазами, а им свидетели не нужны.Валера МорозовОни потеряли неизмеримо больше! но,это их выбор...Natalija OsmininaЕсли сравнивать с сегодняшним положением России, то да. Но оглянувшись назад в начало 90-х, держаться за Россию и гибнуть вместе с ней было смерти подобно для таких мелкотравчатых, как Прибалтика. Да и путь, собственно, был единым. Что Россия, разрушаясь под приказами США, держала курс на капитализм, строя его со звериным оскалом. Что Прибалтика, точно так же разрушаясь и разворовывая советское наследие, шла ко дну. Поэтому так радостно схватилась за спасательный круг, брошенный Европой. На первых порах Прибалтика выиграла. Но брошенная в воду и не умеющая плавать в океане капитализма, Россия, побарахтавшись, все же не захотела тонуть и научилась грести самостоятельно. В отличие от Прибалтики, которая все время держалась за спасательный круг, а плавать без него так и не научились. А как известно, спасательные круги не вечны. Всю жизнь сосать сисьски ЕС и США не получится - кормильцы стареют. А восточный сосед - Россия похоже скоро станет чемпионом по плаванию. Вот тут и настанет развязка.НКНиколай КраснопольскийЧто мне понравилось в латвии - мороженное Крем-брюле, остальное так себе, курорты Балтики на любителя, по мне так хуже Азовских.Ludmila BlauaЮрмала хороша своим длинным песчаным пляжем и лесополосой к ней прилегающей. Мне, как выросшей в Юрмале в пионерских лагерях очень не хватает этого. И санатории отличные, но их совсем мало осталось. Кафе хорошие и еда вкусная. Дороговато там. Но хозяевам как-то надо выжить. Все санатории в этом году заполнены до октября.Natalija OsmininaАзовские пляжи тоже песчаные, но песок по качеству хуже прибалтийского. И главное, после небольшой песчаной кромки на Азове идут либо скалы, либо высаженные деревья. А, к примеру, в Литве - песчаный пляж, потом дюны и сразу хвойный лес. Ароматы нереальные. Зато минус - холодная вода. Не всем нравится. Ну, а на замену потерянных литовских и латышских пляжей Россия активно обустраивает побережье Калининграда. Для любителей песочка, леса и холодной морской воды такие курорты возрождаются!!Альбина Колесниковатак я думаю ни чего Россия не потеряла от того что на прилавках исчезла продукция Латвии.Natalija OsmininaАбсолютно ничего. Мало того, и когда из-за антисанкций пропала другая продукция ЕС -тоже не потеряли, потому что в конце концов чему-то стали учиться, хотя бы те же сыры делать.Виктор Василенковывод - ничего мы не потеряли ...Natalija OsmininaРоссия ничего не потеряла, отказавшись от Прибалтики. Потому что в ней нет редкоземельных металллов, или на худой конец какой-то нефтескважины. Вообще ничего нет из того, что есть в России. Мало того, Россия скоро приобретет)) Ту же Латвию с Эстонией - ухоженные территории с хороший логистикой и 4- мя незамерзающими портами.Для российского бизнеса будет , где разгуляться.ЕГЕвгений ГербельМне лично килька в масле никогда не нравилась. А РАФ,ВЭФ жалко, что угробили, но демократия знаете ли вы! Ворью лафа, Россия тоже от этого страдает.ВВВладимир ВитковскийТак работать некому на заводах, аборигены не умеют !!!AKAndrey KorolkevicПродукцию Лаймы мы сами не потребляем'все рецепты испоганены "Орклой", это они привозят"шоколадную массу",а не производят шоколад на месте,как раньше....гуано короче....AKAndrey KorolkevicПродукцию Лаймы мы сами не потребляем'все рецепты испоганены "Орклой", это они привозят"шоколадную массу",а не производят шоколад на месте,как раньше....гуано короче....AKAndrey KorolkevicХорошие люди уходят,а гуано всплывает и рулит....ВВВладимир ВитковскийПытаетесь рулить?!Людмила ПименоваРыбзавод Усть Луги всегда производил шикарные шпроты. Я сама там работала после диплома. Мы объедались шпротами и просто копченой салакойЕМЕвгений МариновИМХО: вкуснее Бабаевского шоколада еще НИКТО! никогда не производил!Лаврентий Палыч БерияРотФронт были лучше может быть. А вот Пистонские "kale" мне никогда не нравились. Вкус какой то искусственный у них был.Махамбет Толеугазин... а не хай теперича ЕС кормит и содержит латышей ...ВВВладимир ВитковскийНакормят до икоты, что останется от свиней- этим !!!Вера Мамиева (Галашина)Конфеты Лайма сейчас стали такой гадостью,латыши их усовершенствовали как в Европе. Ни в какое сравнение с советской продукцией не идут. Шоколад как пластилиновый стал. Ну,это,конечно,на мой вкус,может,кому-тои нравятсяВВВладимир ВитковскийЭти криворукие создания из любого продукта дерьмо сделают, кроме как навоз убирать, мозгов больше не хватает !!!Комментировать
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