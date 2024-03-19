«Север-Пресс» пересчитал зоомагазины и гостиницы для животных в ЯНАО

У многих ямальцев есть домашние питомцы, у кого-то их даже несколько. Но во всех ли городах ЯНАО удобно жить с четвероногими друзьями? Агентство «Север-Пресс» решило выяснить, где в округе жизнь владельца пушистика будет самой безоблачной.