В Молдове подешевел полис "Зеленая карта" 

В Молдове существенно снизилась стоимость полиса страхования «Зеленая карта». Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, отметив, что этот обязательный полис гражданской ответственности для водителей, путешествующих за пределами Молдовы, стал дешевле, в некоторых случаях почти в два раза.