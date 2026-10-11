🌾 Под урожай 2027 года в Крыму подготовили более 227 тысяч гектаров Несмотря на вызовы, агропромышленный комплекс республики продолжает работать и обеспечивать продовольственную безопасность.
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