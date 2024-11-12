Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом. Какие причины считаются уважительными?

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб назвала уважительные причины отсутствия на работе. По ее мнению, к ним относятся стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника.
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