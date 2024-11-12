Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Надеется где-нить в штабе пересидеть.Российский олигар...
  • Сергей Дмитриев
    Надо было загодя озаботиться надёжным преемником, а не отпускать дело на волю случая, что уже случалось не раз и не п...День памяти Леони...
  • F I
    В одну могилу с Леонидом Ильичём захоронена Страна Советов.День памяти Леони...

Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом. Какие причины считаются уважительными?

Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом. Какие причины считаются уважительными?

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб назвала уважительные причины отсутствия на работе. По ее мнению, к ним относятся стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх