Отличный город. Мэр Бийска рассказал, что делают в наукограде, чтобы люди не уезжали

Глава города выразил надежду, что Бийск продолжит преображаться в 2024 году Мэр Бийска Виктор Щигрев дал большое интервью "Бийскому рабочему", где рассказал об успехах, которых ему удалось достичь спустя год после назначения на пост главы наукограда.
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