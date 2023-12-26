Отличный город. Мэр Бийска рассказал, что делают в наукограде, чтобы люди не уезжали

Глава города выразил надежду, что Бийск продолжит преображаться в 2024 году Мэр Бийска Виктор Щигрев дал большое интервью "Бийскому рабочему", где рассказал об успехах, которых ему удалось достичь спустя год после назначения на пост главы наукограда.