Все знают, что секс должен приносить радость, энергию, наслаждение для мужчин и женщин. Но для некоторых представителей сильного пола, особенно по мере их старения, удовольствие угасает, потому что они беспокоятся о том, что пенис становится слабым, не твердым.
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