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Российские фигуристы, завоевавшие медали Олимпиады-2022, отправились на карантин перед встречей с Путиным («РБК Спорт»)

Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, отправились на карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

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