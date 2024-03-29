Клещи активизировались в Крыму: зафиксирован случай боррелиоза

В Крыму зафиксирован случай заражения клещевым боррелиозом, известным как болезнь Лайма. По данным Роспотребнадзора, активность клещей на полуострове увеличилась, но общее количество укусов остается в пределах многолетней нормы.
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