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За терактом в Белгороде стоят Британия и США, — Захарова

За терактом в Белгороде стоят Британия и США, — Захарова

За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Пора эти две   страны-суки стеретьс лица землт
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