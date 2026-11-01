Двенадцать — или две. Столько ракет может нести одна и та же установка Homar-K. Всё зависит от двух контейнеров за кабиной: в каждом помещаются либо шесть управляемых ракет меньшей дальности, либо одна крупная баллистическая.
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