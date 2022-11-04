Литвиненко – о задержании Андронаки: «Первая серьезная ласточка»

Задержание бывшего депутата-демократа Владимира Андронаки представляет собой важный шаг в деле о «банковском мошенничестве», и министр юстиции Серджиу Литвиненко заявляет, что Андронаки — «первая серьезная ласточка, и так будет продолжаться».