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Литвиненко – о задержании Андронаки: «Первая серьезная ласточка»

Задержание бывшего депутата-демократа Владимира Андронаки представляет собой важный шаг в деле о «банковском мошенничестве», и министр юстиции Серджиу Литвиненко заявляет, что Андронаки — «первая серьезная ласточка, и так будет продолжаться».

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