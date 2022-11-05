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Александр Тихонов: «Надо вернуть всех россиян из НХЛ и сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Деньги потратили на яхты и дворцы, а могли бы на зарплаты»

Александр Тихонов заявил, что нужно вернуть всех россиян из НХЛ и сделать лучшую лигу.  «Я убежден, что мы можем сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире.

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