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Наблюдения

Дмитрий  Евстафьев Пока, коллеги, выдалась некая пауза, отвечу на ряд поступивших вопросов, , но и некоторые вещи, что я считал бы важным выделить.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Эта тройка либералов складировала 300 миллиардов долларов &quot;лишних&quot; денег, вырученных после продажи российских нефти и газа.
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4 час.
тн
татьяна неструева
а кто  над тройкой  ? куда смотрел  . об этих деньгах  вся Россия  говорила  .  Соловьев   ему задал   вопрос  .не боится  что деньги   отберут  .  Ну  что  вы , .нет  .  иначе бы   это был  экономический   терроризм !!!!
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3 час.

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