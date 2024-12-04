Наблюдения

Дмитрий Евстафьев Пока, коллеги, выдалась некая пауза, отвечу на ряд поступивших вопросов, , но и некоторые вещи, что я считал бы важным выделить.
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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Эта тройка либералов складировала 300 миллиардов долларов "лишних" денег, вырученных после продажи российских нефти и газа.
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4 час.
тн
татьяна неструева
а кто над тройкой ? куда смотрел . об этих деньгах вся Россия говорила . Соловьев ему задал вопрос .не боится что деньги отберут . Ну что вы , .нет . иначе бы это был экономический терроризм !!!!
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3 час.
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