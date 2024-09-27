Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Время пустыпорожнего переливания закончилось. Истинно, сначала было слово.   Владимир Путин объявил изменениях в ядерной доктрине РФ:   ▪️За последний год специалисты провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил.

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