Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Время пустыпорожнего переливания закончилось. Истинно, сначала было слово. Владимир Путин объявил изменениях в ядерной доктрине РФ: ▪️За последний год специалисты провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил.
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