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Украинские военные оказались поражены физическим состоянием бойцов из КНДР

Украинские военные оказались поражены физическим состоянием бойцов из КНДР

Украинские военных поразило физическое состояние бойцов из КНДР, сообщает Kurier. Один из военных рассказал, что северокорейцы «могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться».

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