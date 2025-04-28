Украинские военные оказались поражены физическим состоянием бойцов из КНДР

Украинские военных поразило физическое состояние бойцов из КНДР, сообщает Kurier. Один из военных рассказал, что северокорейцы «могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться».
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