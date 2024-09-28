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Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы

Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы

Брижит Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года в обеспеченной католической семье. Ее отец, отставной военный, работал на фабрике, а мать, когда-то мечтавшая о карьере актрисы, занималась домом и детьми.

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