Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать инновационную терапию

Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать терапию инновационными отечественными препаратами дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а, включенными в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарств, применяемых при лечении высокозатратных нозологий (ВЗН).