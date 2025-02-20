Антимракобес: н...
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Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать инновационную терапию

Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать инновационную терапию

Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать терапию инновационными отечественными препаратами дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а, включенными в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарств, применяемых при лечении высокозатратных нозологий (ВЗН).

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