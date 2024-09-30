Суд арестовал имущество кубанского бизнесмена, обвиняемого по делу о взятке генералу Минобороны

Суд арестовал имущество кубанского бизнесмена, обвиняемого по делу о взятке генералу МинобороныСуд в Москве арестовал недвижимость краснодарского предпринимателя Льва Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки в виде земельного участка и дома бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, на 50 млн руб.
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