Польский источник: битва у Авдеевки может стать поворотным моментом украинского конфликта

По всей видимости, сражения близ Авдеевки окажут решающее влияние на украинский конфликт. По мнению журналистов польской газеты Myśl Polska, этот 30-тысячный город станет аналогом Дебальцево, где в 2015 году ВСУ потерпели поражение от российских войск.