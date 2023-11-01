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Польский источник: битва у Авдеевки может стать поворотным моментом украинского конфликта

Польский источник: битва у Авдеевки может стать поворотным моментом украинского конфликта

По всей видимости, сражения близ Авдеевки окажут решающее влияние на украинский конфликт. По мнению журналистов польской газеты Myśl Polska, этот 30-тысячный город станет аналогом Дебальцево, где в 2015 году ВСУ потерпели поражение от российских войск.

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