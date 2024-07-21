Эти неполадки появятся, если не регулировать сход-развал

Процедура сход-развал обеспечивает безопасность вождения автомобиля. Без регулярной проверки и регулировки угла установки колес срок службы автомобиля уменьшится и вырастет риск ДТП, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
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