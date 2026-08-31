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Кому «лопатофон»? Предзаказы на Huawei Mate XT 2 с 10-дюймовым экраном и сканером отпечатков пальцев открылись в Китае

Кому «лопатофон»? Предзаказы на Huawei Mate XT 2 с 10-дюймовым экраном и сканером отпечатков пальцев открылись в Китае

Тройной складной смартфон получит 16 ГБ ОЗУ во всех версиях, до 2 ТБ памяти и специальный экран конфиденциальности в старших модификациях Huawei Mate XT 2 стал доступен для предварительного заказа в Китае.

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