Рената Литвинова прошлась по Парижу в сверхтонком комбинезоне

Снимки в наряде от Balenciaga актриса выложила в соцсети Фото: из открытых источников Находящаяся сейчас в Париже 55-летняя актриса кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова продефилировала в провокационном наряде по улицам французской столицы.