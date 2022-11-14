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Полянский назвал фиаско результаты голосования по резолюции о репарациях Украине

Полянский назвал фиаско результаты голосования по резолюции о репарациях Украине

Больше половины членов ООН, несмотря на шантаж, не поддержали проект о репарациях Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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