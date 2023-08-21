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Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

Авторское скептическое отношение как к богеме, так и к спортивным функционерам сложилось не сплетнями в интернете и не баснями приятелей.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Невозможно не согласиться с доводами автора об гнилости &quot;богемы, спортсменов-барыг&quot; и прочей бесовщиной, взрощенной точно такой же партийной верхушкой ещё в СССР. Надо признать, скорее всего я уверен, что если б не безумная русофобия коллективного запада и придуманные против нас санкции, то 99% нынешней так называемой богемы и сегодня с радостью рванули в гейропу и пиндосию. Огромное спасибо санкциям, которые произвели фурор в большинстве наших голов...жаль что не в &quot;говорящих&quot; от имени президента России...
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19 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
Подпишусь под каждым Вашим словом, Алексей. Для меня труд сталевара, хлебороба, учителя, медика и многих нужных профессий почётный и важнее, во бы эту с шестом на мои 25 соток с картошкой, выдохлась бы ха час.
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17 час.

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