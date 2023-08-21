Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

АС

Алексей Сафронов

Невозможно не согласиться с доводами автора об гнилости "богемы, спортсменов-барыг" и прочей бесовщиной, взрощенной точно такой же партийной верхушкой ещё в СССР. Надо признать, скорее всего я уверен, что если б не безумная русофобия коллективного запада и придуманные против нас санкции, то 99% нынешней так называемой богемы и сегодня с радостью рванули в гейропу и пиндосию. Огромное спасибо санкциям, которые произвели фурор в большинстве наших голов...жаль что не в "говорящих" от имени президента России...