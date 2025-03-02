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Царьград

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Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ

Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ

С началом 2025 года многие жители России столкнулись с настоящим грабежом: им стали приходить платёжки за электроэнергию, в которых сумма оплаты выросла в два-три раза.

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Комментарии
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Владимир Иванович
Тип тарифа Величина тарифа (руб./кВт*ч) 01.01.2025 день (диапазон объема потребления 1) ночь (диапазон объема потребления 1) день (диапазон объема потребления 2) ночь (диапазон объема потребления 2) день (диапазон объема потребления 3) ночь (диапазон объема потребления 3) 6.26 2.59 6.78 2.77 6.99 2.86
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19 час.
Владимир Иванович
Тариф в Подмосковье по диапазонам не отличается в два раза даже между 1 и 3 диапазоном
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19 час.
Россиянин
Удивительно что майнеров якобы трудно вычислить. Да легко!!! Была бы воля сверху. Все просто: У провайдера устанавливается специальная программа, которая вычисляет манера. Если майнинг незаконный, то отрубается интернет. Абонент который собирается заниматься майнингом, обязан предъявить провайдеру разрешительные документы. Вот и все. Без интернета майнинг ферма не работает.
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7 час.
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