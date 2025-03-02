Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ

Тариф в Подмосковье по диапазонам не отличается в два раза даже между 1 и 3 диапазоном

Россиянин

Удивительно что майнеров якобы трудно вычислить. Да легко!!! Была бы воля сверху. Все просто: У провайдера устанавливается специальная программа, которая вычисляет манера. Если майнинг незаконный, то отрубается интернет. Абонент который собирается заниматься майнингом, обязан предъявить провайдеру разрешительные документы. Вот и все. Без интернета майнинг ферма не работает.