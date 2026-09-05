We realized that we should be afraid of Russians — Zhulin about revoking the neutral status of figure skaters

Two-time Olympic medalist in figure skating Alexander Zhulin said that the decision of the International Skating Union (ISU) to revoke the neutral status of Kamila Valieva and Mark Kondratyuk is due to the success of Russian juniors and the unwillingness of a number of Western countries in the organization to compete with strong rivals.
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