Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Госдеп грозит «ответкой» Китаю за поддержку российского ВПК в ходе СВО

Госдеп грозит «ответкой» Китаю за поддержку российского ВПК в ходе СВО

Поддержка военно-промышленного комплекса России со стороны Китая стала одной из тем встречи секретаря Госдепа США Энтони Блинкена с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам Китая и министром иностранных дел Ван И, говорится в официальном комментарии на сайте Госдепартамента США.

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Комментарии
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Лидия
А грозилка то ещё стоит у грозящих? Не представляю Байдена со стояком.
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9 час.
лл
лина любимцева
Пусть этот Госдеп осадит своих бешеных лошадей.  И не дергается против Китая!!!
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6 час.

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