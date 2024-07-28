Госдеп грозит «ответкой» Китаю за поддержку российского ВПК в ходе СВО

Поддержка военно-промышленного комплекса России со стороны Китая стала одной из тем встречи секретаря Госдепа США Энтони Блинкена с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам Китая и министром иностранных дел Ван И, говорится в официальном комментарии на сайте Госдепартамента США.