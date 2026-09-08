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Новый уровень безопасности: в Оленинской ЦРБ установили современный автоклав

Новый уровень безопасности: в Оленинской ЦРБ установили современный автоклав

Оленинская центральная районная больница получила современное оборудование — новый автоклав для стерилизации медицинских инструментов и принадлежностей.

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