Орловская учительница украла 15 ноутбуков

Жительница Ливен ответит рублём за похищенные из образовательного учреждения ноутбуки. Вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в кражах.
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