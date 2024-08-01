В Верхнеднепровском закончился капитальный ремонт детской школы искусств

На обновление учреждения в смоленском посёлке по президентскому нацпроекту «Культура» направили свыше 10 миллионов рублей Капитальный ремонт одного из зданий детской школы искусств Дорогобужского района Смоленской области завершён в посёлке Верхнеднепровский.
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