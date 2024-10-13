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СССР-Россия

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В первой сотне наших нет: МГУ вылетел из топ-100 мировых ВУЗов, сдали МФТИ, МИФИ и СПбПУ

В первой сотне наших нет: МГУ вылетел из топ-100 мировых ВУЗов, сдали МФТИ, МИФИ и СПбПУ

  Россия теряет позиции в науке и образовании или дело в тех, кто списки «самых-самых» составляет? Московский государственный университет имени Ломоносова неожиданно выпал из первой сотни международного рейтинга вузов World University Rankings 2025.

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Комментарии
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Леонид Никулин
пока в наших вузах такого уровня процветает лицемерие и коррупция..гниль и либеральные профессора-они и будут слетать ..позор!!!
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13 час.
Владимир Иванов
Да 20лет горе реформаторы все развалили!
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7 час.
Валерий Протасов
Нет? И не надо! Невелика честь. Не будем переживать.
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7 час.

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