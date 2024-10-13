В первой сотне наших нет: МГУ вылетел из топ-100 мировых ВУЗов, сдали МФТИ, МИФИ и СПбПУ

Россия теряет позиции в науке и образовании или дело в тех, кто списки «самых-самых» составляет? Московский государственный университет имени Ломоносова неожиданно выпал из первой сотни международного рейтинга вузов World University Rankings 2025.
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