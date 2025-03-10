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Встреча российских военных с жителем освобожденного под Курском села попала на видео

Встреча российских военных с жителем освобожденного под Курском села попала на видео

В сети появились кадры встречи жителя Мартыновки в Курской области с российскими военнослужащими, которые освободили населенный пункт от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ), Кадры публикует Telegram-канал «Два майора».

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